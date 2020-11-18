Мінцифри ініціює реформу Держспецзв'язку

Мінцифри ініціює реформу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, зокрема, планують удосконалити нормативно-правову базу та розвивати системи спеціального зв'язку.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, нова концепція розвитку служби посилить кіберзахист в Україні.

"За ініціативи Мінцифри буде оптимізована структура та створена стратегія Національної безпеки. Впроваджуємо ефективний менеджмент Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - написав міністр.

У рамках реформи на 2021-2024 роки планують:

удосконалення нормативно-правової бази;

розвиток систем спеціального зв'язку;

оптимізація завдань, функцій, організаційних структур;

підтримка виробництва засобі захисту інформації;

імплементація Національних стандартів КЗІ.

"Готуємо спеціальні програми протидії технічним розвідкам, модернізацію системи урядового зв'язку, удосконалення правових засад та системи підготовки кадрів.

Також готуємо перезавантаження КРРТ - концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що належить до управління Держспецзв'язку. Отпимізація управлінської сфери, переведення на електронний документообіг, автоматизація процесів", - додав міністр.

Економічна правда