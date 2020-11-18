Мінцифри ініціює реформу Держспецзв'язку
Мінцифри ініціює реформу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, зокрема, планують удосконалити нормативно-правову базу та розвивати системи спеціального зв'язку.
Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, нова концепція розвитку служби посилить кіберзахист в Україні.
"За ініціативи Мінцифри буде оптимізована структура та створена стратегія Національної безпеки. Впроваджуємо ефективний менеджмент Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - написав міністр.
У рамках реформи на 2021-2024 роки планують:
- удосконалення нормативно-правової бази;
- розвиток систем спеціального зв'язку;
- оптимізація завдань, функцій, організаційних структур;
- підтримка виробництва засобі захисту інформації;
- імплементація Національних стандартів КЗІ.
"Готуємо спеціальні програми протидії технічним розвідкам, модернізацію системи урядового зв'язку, удосконалення правових засад та системи підготовки кадрів.
Також готуємо перезавантаження КРРТ - концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що належить до управління Держспецзв'язку. Отпимізація управлінської сфери, переведення на електронний документообіг, автоматизація процесів", - додав міністр.
Економічна правда
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