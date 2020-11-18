Всі розділи
Укр / Рус

Мінцифри ініціює реформу Держспецзв'язку

Середа, 18 листопада 2020, 14:00
 

Мінцифри ініціює реформу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, зокрема, планують удосконалити нормативно-правову базу та розвивати системи спеціального зв'язку.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, нова концепція розвитку служби посилить кіберзахист в Україні.

"За ініціативи Мінцифри буде оптимізована структура та створена стратегія Національної безпеки. Впроваджуємо ефективний менеджмент Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - написав міністр.

У рамках реформи на 2021-2024 роки планують:

  • удосконалення нормативно-правової бази;
  • розвиток систем спеціального зв'язку;
  • оптимізація завдань, функцій, організаційних структур;
  • підтримка виробництва засобі захисту інформації;
  • імплементація Національних стандартів КЗІ.

"Готуємо спеціальні програми протидії технічним розвідкам, модернізацію системи урядового зв'язку, удосконалення правових засад та системи підготовки кадрів.

Також готуємо перезавантаження КРРТ - концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що належить до управління Держспецзв'язку. Отпимізація управлінської сфери, переведення на електронний документообіг, автоматизація процесів", - додав міністр.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінцифри зв'язок

powered by lun.ua
Матеріали за темою
5G - бути: Кабмін прийняв план розвитку технології в Україні 11 листопада 2020, 15:05
Мінцифри запустило англомовну версію платформи "Дія.Бізнес" 10 листопада 2020, 19:55
Мінцифри: У жовтні 300 тисяч українців вперше отримали 4G 9 листопада 2020, 15:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!