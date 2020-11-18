Уряд прийняв постанову про реорганізацію територіальних органів Держгеокадастру

Кабмін прийняв постанову, яка передбачає ліквідацію як юросіб публічного права низки територіальних органів Держеокадастру і утворення замість них терорганів як структурних підрозділів апарату відомства.

Про це йдеться у постанові від 16 листопада 2020 року № 1118, опублікованій на Урядовому порталі.

Зокрема, як юрособи публічного права ліквідовуються наступні територіальні органи Держгеокадастру:

Головні управління Держеокадастру у Києві та Київській області, а також - Головні управління у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Водночас за пропозицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства утворять наступні територіальні органи як структурні підрозділи апарату Держгеокадастру:

Управління Держгеокадастру у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, м. Києві та Київській області, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Черніівській областях.

Відповідно до постанови уряду, здійснення заходів з ліквідації та утворення нових територіальних органів покладається на Держгеокадастр.

При цьому, тероргани, які, підлягають ліквідації, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення структурних підрозділів.

Держгеокадастр буде правонаступником майна, прав та обов'язків територіальних органів, що ліквідуються.

Читайте також: "Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Економічна правда