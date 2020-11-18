ЄБРР відклав фінансування проєктів у держсекторі Білорусі

У Європейскому банку реконструкції та розвитку заявили, що відклали до кращих часів фінансування проєктів в державному секторі Білорусі.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на представника банку.

"Закликаємо Білорусь і далі виконувати всі свої міжнародні зобов'язання. ЄБРР, як і раніше, інвестує в проєкти приватного сектора в Білорусі, а кредитування державних проектів ми вже не здійснюємо протягом деякого часу", - зазначив представник ЄБРР.

Нагадаємо:

За даними ЗМІ, Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС дадуть "зелене світло" третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі у четвер.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні. Зокрема, ЄС ввів санкції проти Лукашенка.