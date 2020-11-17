Мінфін пропонує оподатковувати більшу кількість автомобілів

Міністерство фінансів пропонує стягувати податок з автівок, вартість яких перевищує 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Чинна редакція Податкового кодексу передбачає, що транспортний податок сплачують власники авто віком до п’яти років включно, середньоринкова вартість яких становить не менше 375 розмірів мінімальних заробітних плат. У 2017 році, коли мінімальна зарплата становила 3 200 грн, мінімальна вартість авто, за які сплачувався податок, дорівнювала 1,2 млн грн.

Станом на 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня виросла до 4 723 грн, відповідно, вартість автомобілів, що підлягають оподаткуванню, виросла до 1,77 млн грн. З врахуванням того, що на 2021 рік мінімалка передбачена в розмірі 6 тис. грн, об’єктами оподаткування будуть легкові автомобілі вартістю 2,25 млн грн.

"Виходячи з наведеного, значно знизилась кількість авто, з яких сплачується транспортний податок (за даними Мінекономіки в 1,5 рази в порівнянні з 2019 роком), що негативно вплинуло на надходження до місцевих бюджетів, оскільки цей податок є місцевим", - зазначають у Мінфіні.

Таким чином, вважають у міністерстві, транспортний податок на розкішні авто втрачає своє фіскальне значення, тому пропонується повернутися до оподаткування дорогих авто вартістю понад 1,2 млн грн шляхом внесення змін до ПКУ в частині встановлення середньоринкової вартості в 200 розмірів мінімальних заробітних плат.

Такий крок, впевнені у відомстві, сприятиме наповненню бюджетів місцевих громад і використанню цих коштів на розвиток інфраструктури, освіти та медицини.

Економічна правда