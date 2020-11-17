Засновник Amazon Безос пожертвував майже 800 мільйонів доларів на захист довкілля

Засновник Amazon, найбагатша людина світу Джефф Безос повідомив, що пожертвував 791 млн доларів 16 організаціям, які займаються збереженням довкілля.

Про це він написав в Instagram.

"Протягом останніх кількох місяців я навчався у групи неймовірно розумних людей, які доклали зусиль для боротьби зі зміною клімату та його наслідками для громад у всьому світі. Мене надихає те, що вони роблять, і радий допомогти їм масштабуватися.

Ці пожертви в розмірі 791 мільйон доларів - це лише початок мого зобов'язання у розмірі 10 мільярдів доларів на фінансування вчених, активістів, громадських організацій та інших. Ми всі можемо захистити майбутнє Землі через сміливі дії вже зараз", - заначив Безос.

За його словами, ці організації "працюють над інноваційними, амбітними та динамічними рішеннями".

Серед тих, хто отримає гранти: Фонд ClimateWorks, Всесвітній фонд дикої природи, Інститут світових ресурсів та інші.

Суми грантів становлять від 5 до 100 млн доларів.

Економічна правда