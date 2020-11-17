Шевченко радить фінустановам закривати частину відділень на карантин вихідного дня

Голова НБУ Кирило Шевченко надав банкам та фінустановам закривати ті відділення, які є незавантаженими чи знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, що закриті на час карантину.

Про це він написав у Facebook.

"Перші "карантинні вихідні" пройшли для банків без проблем. Уряд дозволив працювати у карантин "вихідного дня" (з 14 до 30 листопада) банкам, страховим компаніям та поштовим операторам.

Національний банк України не запроваджував жодних обмежень на роботу фінансових установ чи проведення ними операцій. Ви можете без ускладнень отримати кошти з депозитів, взяти кредит, обміняти валюту, зняти готівку у банкоматі. Чергові відділення банків, які зазвичай працюють у вихідні дні, продовжували свою роботу та надавали громадянам можливість користуватися банківськими послугами", - зазначив Шевченко.

Він також заявив, що потрібно дотримуватися у всіх банківських відділеннях необхідних заходів безпеки: приймати відвідувачів лише у захисних масках, дотримуватися належної дистанції, проводити дезінфекцію.

Крім цього, за його словами, НБУ рекомендує закривати ті відділення, які є сьогодні незавантаженими чи знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, що закриті на час карантину.

"Це важливий превентивний захід проти поширення коронавірусу", - додав Шевченко.

"По-третє, радимо громадянам не відвідувати відділення без крайньої потреби та обирати онлайн канали обслуговування. Відвідування людних місць сьогодні наражає на ризик кожного українця.

Фінансові установи мають достатньо розвинуті цифрові сервіси, і можуть надавати послуги клієнтам в режимі онлайн. Не обов’язково відвідувати відділення, щоб здійснювати комунальні платежі, застрахувати майно чи купити валюту", - написав голова НБУ.

Економічна правда