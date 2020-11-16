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Офіційний курс: гривня зміцніла до долара

Понеділок, 16 листопада 2020, 20:46
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 листопада на рівні 28,11 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро послабився та встановився на рівні 33,24 грн (на 16 листопада - 33,21 гривні).

Нагадуємо:

13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,12 гривні.

13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні. 

Економічна правда

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Економічна правда
Укр / Рус
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