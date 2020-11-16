Офіційний курс: гривня зміцніла до долара
Понеділок, 16 листопада 2020, 20:46
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 листопада на рівні 28,11 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро послабився та встановився на рівні 33,24 грн (на 16 листопада - 33,21 гривні).
Нагадуємо:
13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,12 гривні.
13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.
Економічна правда
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