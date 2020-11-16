НБУ спростив отримання пенсій і соцвиплат через поштових операторів

Нацбанк спростив для операторів поштового зв'язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, грошової допомоги, субсидій та інших виплат населенню на суму від 5 тис до 30 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це рішення дозволить операторам поштового зв'язку безперебійно забезпечувати виплати пенсій та грошової допомоги за відсутності автоматизації в їх відділеннях. Водночас українські пенсіонери та інші одержувачі грошової допомоги не відчують жодних незручностей під час ідентифікації та верифікації.

Відтепер працівник поштового оператора під час виплати на суму від 5 тис до 30 тис грн для ідентифікації та верифікації має лише звірити ідентифікаційні дані клієнта із зазначеними даними у виплатних документах або бланках поштових переказів. Після звіряння і клієнт, і представник поштового оператора проставляють власноручні підписи у виплатних документах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виплатні документи мають бути оформлені належним чином, та зберігатися протягом строків, визначених законом про фінансовий моніторинг.

Зазначені зміни внесені до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 12 листопада № 145. Постанова набрала чинності з 14 листопада 2020 року.

Економічна правда