За 10 місяців 2020 року Митниця виявила порушень на 2,2 мільярда

Працівники Митниці за січень-жовтень 2020 року виявили і припинили більше 12 тисяч порушень митних правил на суму 2,2 млрд грн - це на 155 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

"Безпосередньо Митницями розглянуто 3,3 тис справ про порушення митних правил та накладено штрафів на суму 134 млн грн.

На розгляд до суду передано 9,4 тис справ про порушення митних правил на суму майже 1,97 млрд грн. Кількість переданих справ збільшилась на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 775 млн. грн - це на 21% більше за показник 2019 року.

"Найрезонанснішими випадками виявлення порушень митних правил і контрабанди в 2020 році залишаються: спроба ввезення 112 кг кокаїну в порту "Південний", вартість наркотику на чорному ринку складає майже 500 млн грн (вересень 2020 р., Одеська митниця); спроба ввезення на пункті пропуску "Ужгород" мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв на загальну суму понад 93 млн грн (червень 2020р., Закарпатська митниця); спроба ввезення в Одеському порту 750 тис пачок цигарок без акцизних марок на 12 млн грн (червень 2020р., Одеська митниця)", - додали в Держмитслужбі.

Економічна правда