Закриття міжбанку: гривня утримує позиції до долара

16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,11 - 28,13 гривні;

Євро – 33,25 - 33,27 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,10 – 28,32 гривні. Євро купують по 33,04 гривні, продають по 33,45 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,21 - 28,27 гривні, євро - 33,19 - 33,27 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 28,12 гривні.

16 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,12 гривні.

Офіційний курс гривні до євро теж посилився та встановився на рівні 33,21 грн (на 13 листопада - 33,27 гривні).

Економічна правда