Шмигаль розповів, які сфери вважає найперспективнішими для інвестицій в Україні

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що найперспективнішими сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, енергетика, інфраструктура, а також ті сфери, де Україна має конкурентні переваги, зокрема, ІТ.

Про це він сказав під час виступу на 17-му Віденському економічному форумі - Діалог майбутнього 2020, передає Урядовий портал.

За його словами, Віденський економічний форум залишається надрегіональною платформою, яка дає змогу інтенсифікувати діалог між країнами та швидше інтегруватися до єдиного європейського економічного простору.

Шмигаль також підкреслив, що стратегічне партнерство з ЄС залишається основою безпеки та розвитку України.

"Це особливо актуально в умовах пандемії, коли Україна потребує нових потужних стимулів для економічного відновлення. Такими стимулами має стати поступове розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС у сферах, де Україна вже досягла значного прогресу, а також зняття інших обмежень, які існують для нашої торгівлі", - зазначив прем'єр.

За його словами, попри пандемію, Україна рішуче налаштована на продовження системних реформ, що має стати основою для виходу з кризи та подальшого зростання економіки.

"Лібералізація ринку земель сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування і цифровізація державних послуг, забезпечення прозорих і справедливих правил ведення підприємницької діяльності - ось деякі з головних напрямів реформ, над якими ми сьогодні працюємо", - додав Шмигаль.

Він також заявив, що Україна є однією з найкращих у світі для аутсорсингу ІТ-послуг. За його словами, ІТ-галузь щорічно зростає на 20-25%.

"Наша держава є одним із провідних світових виробників та експортерів сільськогосподарської продукції з великим та невичерпним потенціалом. Вважаю, що країни Центральної та Східної Європи можуть бути джерелом інвестицій, ноу-хау та найкращих практик в Україні", - сказав Шмигаль.

Економічна правда