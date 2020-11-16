Деякі області вже застрахували 60-70% лікарів — нарада у Зеленського

Кабмін активно працює над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників, деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші.

Про це повідомляє Офіс президента за підсумками селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням президента Володимира Зеленського.

"Карантин вихідного дня зменшив пересування та контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%. Ці дані повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов", - йдеться у повідомленні.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля та голови МВС Арсена Авакова, на вихідних практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачиненими, а поліція працювала на запобігання можливих скупчень людей. При цьому, складні ситуації в окремих областях виникли з продовольчими ринками.

"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", - заявив Зеленський.

За словами Шмигаля, уряд уже реалізує та підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

"Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти "кредитні канікули" для бізнесу в рамках програми "5-7-9", визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань", - розповів прем'єр.

"Уряд також активно працює над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників. Зокрема, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов нагадав, що медичний працівник, який бореться з COVID-19, прирівняний до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовуються програми допомоги в разі хвороби", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що розробка страхових програм активізувалася, і деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші.

Економічна правда