Facebook презентував функцію зникаючих повідомлень у Messenger та Instagram

Компанія Facebook презентувала нову функцію зникаючих повідомлень - Vanish Mode, яка тепер доступна у Facebook Messenger та Instagram.

Про це повідомляє TechCrunch.

"Функція призначена для більш невимушених розмов та дозволяє користувачам встановлювати автоматичне видалення чатів після того, як повідомлення прочитане або чат закритий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у режимі Vanish користувачі Messenger та Instagram можуть надсилати текстові повідомлення, смайлики, картинки, GIF-файли, голосові повідомлення та стікери, які зникнуть після того, як їх побачать, а користувачі покинуть чат.

При цьому, якщо співрозмовник зробить скріншот, це відобразиться в чаті, а почати бесіду в режимі Vanish Mode можна тільки з людьми, з якими користувач підтвердив спілкування.

"Щоб активувати режим Vanish Mode, потрібно провести пальцем вгору на екрані свого смартфона, перебуваючи у чаті. Чорне тло чату свідчить про увімкнений режим самознищення повідомлень. Щоб повернутися в стандартний режим, необхідно натиснути "Вийти з режиму зникнення" у верхній частині екрану", - додали в TechCrunch.

Facebook повідомив, що режим Vanish Mode запускається з Messenger в США, Канаді, Мексиці, Перу та Бангладеш, а також в Instagram (незабаром) в Канаді, Аргентині, Чилі, Перу та деяких інших країнах.

Незабаром його поширять в інших країнах на обох платформах, додали в компанії.

Економічна правда