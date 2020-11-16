Тендери, аудит, "ковідні" кошти - Укравтодор відповів на критику ексміністра фінансів

Укравтодор спростував звинувачення ексочільника Мінфіну та колишнього радника голови Офісу президента Ігоря Уманського щодо відмивання коштів з "ковідного" фонду.

Про це пише Укравтодор.

Звинувачення Уманського стосувалося передусім створення нечесних умов конкуренції на тендерах, внаслідок яких перемагати могли лише 6 компаній, та відмивання коштів.

Укравтодор пояснює необхідність змін правил для тендерів. Так, вимоги були розроблені робочою групою у Мінекономіки, а всього роботи виконують наразі 60 компаній. 20 із цих компаній мають контракти на понад 1 мільярд гривень.

Правила були прописані під "компанії, які мають відповідний досвід, матеріальне-технічне забезпечення, працівників, можливості фінансового забезпечення тендеру" та ґрунтуються на правилах закупівель ЄБРР, Світового банку та ЄС.

Далі Уманський стверджував, що "ту саму протяжність доріг" можна було би побудувати і без коштів фонду боротьби з COVID-19, якби не "відкати".

Проте, за словами Укравтодору, це прораховані експосадовцем "відкати" неможливі загалом. "Специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі нематеріаломістких послуг. 70–80 % вартості тендеру — це матеріали. Ще 5 % — фонд оплати праці. Тобто виконати послуги і, водночас, забрати звідти навіть 20 % (не кажучи вже про 40 % дисконту для субпідрядників) — неможливо."

У компанії також наголосили, що ніколи не ухилялись від проведення аудиту. Навпаки, Держаудитслужба проводить перевірку у понад 260 процедур, "і кожного дня ця цифра зростає".

Нагадаємо:

Раніше колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який напередодні звільнився, заявив, що гроші із "ковідного фонду", які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель та звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності.

2 листопада стало відомо, що радник голови Офісу президента Андрія Єрмака – Ігор Уманський – звільняється з цієї посади, оскільки не згодний із посиленням карантину в Україні на вихідних.

У квітні колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначили спеціальним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Економічна правда