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"Укрзалізниця" відновила рух з двох станцій

Неділя, 15 листопада 2020, 17:33
 

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 16 листопада 2020 року відкривається продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця та Славута-1.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Продаж квитків буде поновлено на наступні поїзди: 

  • № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; 
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; 
  • № 49/50 Київ — Трускавець; 
  • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • № 98/97 Ковель — Київ; 
  • № 102/101 Київ — Херсон; 
  • № 251/251 Харків — Миколаїв.

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