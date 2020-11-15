"Укрзалізниця" відновила рух з двох станцій
Неділя, 15 листопада 2020, 17:33
За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 16 листопада 2020 року відкривається продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця та Славута-1.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Продаж квитків буде поновлено на наступні поїзди:
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 49/50 Київ — Трускавець;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 102/101 Київ — Херсон;
- № 251/251 Харків — Миколаїв.
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