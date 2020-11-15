Азербайджан готовий до постачань по новому газопроводу в Європу

Азербайджанський трубопровід TAP AG був завершений 13 жовтня та готовий до комерційних поставок до Європи.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ці проекти вперше змінять енергетичну карту Каспійського регіону, з'єднавши його газові запаси з Європою. Тепер, після завершення останньої частини ЮГК, ця величезна експортна система повністю інтегрована і готова до поставок газу в Європу", - йдеться у повідомленні компанії.

Загальна протяжність TAP складає 878 км, з яких 550 км пройде через північну частину Греції, 215 км - через територію Албанії, 105 км - через Адріатичне море і 8 км - по території Італії. TAP є останнім компонентом проекту ЮГК.

Співвласники проекту: компанія SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) і Axpo (5%).

Вартість проекту оцінюється в 4,5 млрд євро.