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Через коронавірус активність ресторанного бізнесу у Франції впала на 95% — ЗМІ

Неділя, 15 листопада 2020, 13:44
 

Через пандемію коронавіруснї інфекції у Франції активність ресторанного бізнесу впала на 95%.

Такі дані наводять представники галузі, повідомляє EuroNews.

Видання пише, що багато представників ресторанного бізнесу, кому вдалося якось пережити весняний карантин, заявили, що новий удар перенести не вийде.

Єдиними клієнтами зараз є заклади, які працюють на винос або на доставку.

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коронавірус Франція ресторани

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