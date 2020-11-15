Через коронавірус активність ресторанного бізнесу у Франції впала на 95% — ЗМІ
Неділя, 15 листопада 2020, 13:44
Через пандемію коронавіруснї інфекції у Франції активність ресторанного бізнесу впала на 95%.
Такі дані наводять представники галузі, повідомляє EuroNews.
Видання пише, що багато представників ресторанного бізнесу, кому вдалося якось пережити весняний карантин, заявили, що новий удар перенести не вийде.
Єдиними клієнтами зараз є заклади, які працюють на винос або на доставку.
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