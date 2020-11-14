General Motors відкличе понад 50 тисяч електромобілів
Автомобільна корпорація General Motors відкличе 68 667 електромобілів Chevrolet Bolt EV через загрозу загоряння їх батареї.
Про це повідомляє CNBC.
У компанії відзначають, що мова йде про моделі 2017-2019 років, більшість з них (50 925) були продані на території США.
"General Motors і Chevrolet вирішили добровільно відкликати Chevrolet Bolt 2017-2019 років з високовольтними акумуляторами, зробленими на заводі LG Chem в Кореї, які можуть нести в собі загрозу загоряння, коли вони заряджені повністю або майже повністю", - йдеться в повідомленні.
На сьогоднішній день достовірно підтверджено п'ять випадків загоряння акумуляторів, три з них були виявлені в жовтні.
В результаті цих інцидентів постраждали двоє людей, в легені яких потрапила деяка кількість диму.
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