Більше 90% без затримок: МАУ і SkyUp відзвітували про свою пунктуальність
Субота, 14 листопада 2020, 16:43
Авіакомпанії МАУ і SkyUp у жовтні 2020 року виконали без затримок більше 90% рейсів.
Про це пише avianews.
МАУ в жовтні 2020 року виконала без затримок 92,7% рейсів, тоді як у SkyUp аналогічний показник склав 91%.
Виконаним за графіком вважався рейс, якщо літак почав рух зі стоянки з відхиленням не більше ніж на 15 хвилин.
За звітний період МАУ здійснила 1 095 перельотів, SkyUp - 825. З них 672 рейсу були чартерними, 133 - регулярними.
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