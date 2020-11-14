Більше 90% без затримок: МАУ і SkyUp відзвітували про свою пунктуальність

Фото: avianews

Авіакомпанії МАУ і SkyUp у жовтні 2020 року виконали без затримок більше 90% рейсів.

Про це пише avianews.

МАУ в жовтні 2020 року виконала без затримок 92,7% рейсів, тоді як у SkyUp аналогічний показник склав 91%.

Виконаним за графіком вважався рейс, якщо літак почав рух зі стоянки з відхиленням не більше ніж на 15 хвилин.

За звітний період МАУ здійснила 1 095 перельотів, SkyUp - 825. З них 672 рейсу були чартерними, 133 - регулярними.