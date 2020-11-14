Volkswagen виділить 177 мільярдів доларів на електромобілі та програмне забезпечення
Субота, 14 листопада 2020, 15:47
Автовиробник Volkswagen в наступні п'ять років виділить 177 мільярдів доларів на інвестиції в електромобілі та програмне забезпечення.
Про це передає Bloomberg.
Джерела агентства повідомили, що інвестиції у виробництво електромобілів, автономне водіння і пов'язані з ними технології збільшаться до 73 млрд євро. Це приблизно половина бюджету компанії до 2025 року, пише Bloomberg.
При цьому у минулому році на ці цілі передбачалося 60 млрд євро або 40% інвестицій, запланованих на той момент.
Таке рішення прийняли члени правління компанії під час щорічних зборів з фінансового планування.
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