Volkswagen виділить 177 мільярдів доларів на електромобілі та програмне забезпечення

Автовиробник Volkswagen в наступні п'ять років виділить 177 мільярдів доларів на інвестиції в електромобілі та програмне забезпечення.

Про це передає Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що інвестиції у виробництво електромобілів, автономне водіння і пов'язані з ними технології збільшаться до 73 млрд євро. Це приблизно половина бюджету компанії до 2025 року, пише Bloomberg.

При цьому у минулому році на ці цілі передбачалося 60 млрд євро або 40% інвестицій, запланованих на той момент.

Таке рішення прийняли члени правління компанії під час щорічних зборів з фінансового планування.