Panasonic змінить назву

Компанія виробник побутової електроніки Panasonic Corporation буде розділена на керуючі компанії і отримає нову назву.

Про це говориться в прес-релізі компанії, передає Інтерфакс

Згідно з повідомленням, зміни вступлять в силу в квітні 2022 року в разі схвалення на зборах акціонерів Panasonic в червні 2021 року і отримання необхідних дозволів з боку урядових відомств.

У компанії також повідомили про призначення нового головного виконавчого директора. Ним стане Юкі Кусумі, який на поточний момент очолює автомобільний підрозділ компанії.