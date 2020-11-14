У Туреччині оштрафували Google на 25 мільйонів доларів
Рада з питань конкуренції в Туреччині оштрафувала Google на 25 мільйонів доларів за домінування на ринку.
Про це повідомляє Укрінформ.
Агентство повідомляє, що компанію звинуватили у порушенні правил чесної конкуренції та надання несправедливої переваги окремим компаніям шляхом формування пріоритетності відповідей на пошукові запити.
"Розміщення текстових оголошень у верхній частині загальних результатів пошуку з рекламою непевної та інтенсивної якості, вище результатів органічного пошуку, які не приносять їм прибутку від реклами, є порушенням закону", - йдеться в обґрунтуванні накладеного штрафу.
А також ускладнює діяльність окремих компаній на ринку контентних послуг.
Нагадуємо:
У березні 2019 року Європейська комісія вже наклала на Google штраф 1,69 млрд дол за порушення антимонопольних правил ЄС щодо інтернет-реклами.
У жовтні цього року Міністерство юстиції США звинуватило Google у монополії на пошук контенту в інтернеті і пошукову рекламу.
Також антимонопольний комітет Італії розпочав розслідування проти Google через можливе зловживання монополістським становищем на ринку інтернет-реклами.
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