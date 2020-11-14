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У Туреччині оштрафували Google на 25 мільйонів доларів

Субота, 14 листопада 2020, 12:28
 

Рада з питань конкуренції в Туреччині оштрафувала Google на 25 мільйонів доларів за домінування на ринку.

Про це повідомляє Укрінформ.

Агентство повідомляє, що компанію звинуватили у порушенні правил чесної конкуренції та надання несправедливої переваги окремим компаніям шляхом формування пріоритетності відповідей на пошукові запити.

"Розміщення текстових оголошень у верхній частині загальних результатів пошуку з рекламою непевної та інтенсивної якості, вище результатів органічного пошуку, які не приносять їм прибутку від реклами, є порушенням закону", - йдеться в обґрунтуванні накладеного штрафу.

А також ускладнює діяльність окремих компаній на ринку контентних послуг.

Нагадуємо:

У березні 2019 року Європейська комісія вже наклала на Google штраф 1,69 млрд дол за порушення антимонопольних правил ЄС щодо інтернет-реклами. 

У жовтні цього року Міністерство юстиції США звинуватило Google у монополії на пошук контенту в інтернеті і пошукову рекламу. 

Також антимонопольний комітет Італії розпочав розслідування проти Google через можливе зловживання монополістським становищем на ринку інтернет-реклами.

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Туреччина

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