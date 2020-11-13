Українці почали витрачати менше у другій чверті року

Середні витрати домогосподарств у другому кварталі 2020 року становили 8505,7 гривні, у першому кварталі - 8951,2 гривні. Найбільше українці витрачають на харчування.

Про це повідомляє Держстат.

У порівнянні з першим кварталом, у другому витрати домогосподарств скоротилися на 5%. Витрати на продовольчі товари та харчування поза домом становили 48,2%, на непродовольчі товари - 22,9%. Оплата послуг становить 13,8%. Ще 2,6% - на особисте підсобне господарство.

У сільській місцевості більший відсоток припадає на непродовольчі товари - 25,6%, а також на особисте господарство - 7,9%.

Зі структури витрат на харчування, 98,6% - продукти, ще 1,4% - харчування поза домом. Для порівняння, у першому кварталі харчування поза домом становило 5,2% загальних витрат на їжу.

Економічна правда





