Українці почали витрачати менше у другій чверті року
Середні витрати домогосподарств у другому кварталі 2020 року становили 8505,7 гривні, у першому кварталі - 8951,2 гривні. Найбільше українці витрачають на харчування.
Про це повідомляє Держстат.
У порівнянні з першим кварталом, у другому витрати домогосподарств скоротилися на 5%. Витрати на продовольчі товари та харчування поза домом становили 48,2%, на непродовольчі товари - 22,9%. Оплата послуг становить 13,8%. Ще 2,6% - на особисте підсобне господарство.
У сільській місцевості більший відсоток припадає на непродовольчі товари - 25,6%, а також на особисте господарство - 7,9%.
Зі структури витрат на харчування, 98,6% - продукти, ще 1,4% - харчування поза домом. Для порівняння, у першому кварталі харчування поза домом становило 5,2% загальних витрат на їжу.
Економічна правда
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