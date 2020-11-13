Доступне розмитнення авто може збільшити надходження до бюджету - дослідження

За відміни "вікового" акцизу держава може отримувати додатковий мільярд гривень щорічно завдяки збільшенню попиту.

Таких висновків дійшов центр досліджень СASE у своєму дослідженні.

У дослідженні йдеться про акцизний податок, що залежить від віку ввезеного авто. Наразі що старше є авто, то більший податок за нього необхідно сплатити. Та у СASE зазначають, що це є нелогічним: з роками товари втрачають ціну, і у сумі з митом та ПДВ вартість розмитнення може сягати 300% вартості авто.

За скасування акцизу надходження від нього скоротяться на 10,3 мільярда гривень. Натомість, згідно дослідження, ці втрати перекриють надходження від вищого попиту, що становлять 11,4 мільярда. Так, 1,1 мільярд держава може залучити додатково.

Один із аргументів на підтримку вікових акцизів - турбота про екологію. У дослідженні СASE також доходять висновку, що карбюраторні радянські авто шкодять довкіллю у 5-8 разів більше за авто стандарту "Євро-2" (стандарт викидів оксиду вуглецю, введений у ЄС у 1996 році).

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Економічна правда



