Дорожні клінічні лікарні УЗ почнуть приймати хворих на COVID-19

Дорожні клінічні лікарні на залізничному транспорті філії "Центр охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" почнуть приймати хворих на COVID-19 - МОЗ зобов'язується забезпечити дорожні клінічні лікарні всім необхідним.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що така домовленість була досягнута під час зустрічі голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака та голови МОЗ Максима Степанова.

"Зі своєї сторони МОЗ зобов’язується забезпечити дорожні клінічні лікарні всім необхідним, для ефективного та комфортного лікування хворих. Крім того, міністерство профінансує необхідні поточні витрати.

Також Національна служба здоров’я максимально пришвидшить підписання договорів з Центром охорони здоров’я Укрзалізниці для забезпечення фінансування дорожніх клінічних лікарень", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що нещодавно отримали півмільйона захисних масок у рамках комплексної програми боротьби з епідемією COVID-19.

"Також постійно проводяться закупівлі всіх необхідних захисних засобів для залізничників та працівників відомчих закладів охорони здоров'я", - додали у компанії.

Економічна правда