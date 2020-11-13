"Мотор Січ" відправить у простій частину співробітників

Запорізький авіадвигунобудівний завод АТ "Мотор Січ" відправить до кінця місяця у простій частину свої співробітників через погіршення епідеміологічної ситуації в місті.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на директора компанії зі зв'язків з громадськістю Анатолій Малиш.

"Частина співробітників Мотор Січ переходять на новий режим роботи з понеділка, 16 листопада. До 29 листопада у простої буде допоміжна частина підприємства: працівники відділів і управлінь, співробітники неосновних служб цехів заводу і робітники старше 60 років", - розповів Малиш.

За його словами, на простій піде "четверта-п'ята" частина з 15 тисяч працівників підприємства в Запоріжжі. У період простою співробітникам обіцяють виплачувати 2/3 від місячного окладу.

"Ми хочемо захистити людей. Новий режим пов'язаний з погіршенням епідеміологічної ситуації в Запоріжжі. Місто перебуває в червоній карантинній зоні", - додав він.

На заводі додали, що це вже другий випадок відправки співробітників на тимчасовий простій - раніше міняли режим роботи в березні цього року, коли Кабмін ввів карантин по всій карантині.

Чистий прибуток АТ "Мотор Січ" за 9 місяців 2020 року до оподаткування склав 926,5 млн грн.