Instagram змінив дизайн головного екрана

Соцмережа Instagram оголосила про оновлення дизайну стартового екрану - на головному екрані додатка зʼявилися вкладки Reels і Shop.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що вкладка Reels приведе користувачів до однойменної функції запису коротких 15-секундних відеокліпів з музичним або іншим звуком. Цю функцію (аналог TikTok) Instagram запустив в серпні.

Водночас вкладка Shop буде відображати персональні рекомендації про товари, добірки редакторів, обрані каналом shop, та рекламні відеоролики з можливістю покупок. Товари можна буде оплатити за допомогою Facebook Pay.

При цьому, вкладки лайків до постів користувача і створення нового поста перенесли у правий верхній кут до іконки особистих повідомлень.

"Ми не сприймаємо ці зміни легковажно - ми вже давно глобально не оновлювали головний екран Instagram", - написав керівник Instagram Адам Моссері у блозі.

"Але те, як люди створюють і насолоджуються культурою, змінилося, і найбільший ризик для Instagram полягає не в тому, що ми змінюємося занадто швидко, а в тому, що ми не змінюємось і стаємо неактуальними. Ми раді новому дизайну і вважаємо, що він надає додатку вкрай необхідне оновлення, залишаючись вірним нашій головній цінності - простоті", - додав він.

Оновлений дизайн Instagram поки бачать користувачі з США, а в інших країнах оновлення стане доступним у максимально короткий термін.

Економічна правда