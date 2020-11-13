"Укрзалізниця" придумала, як вирішити проблему малодіяльних станцій

"Укрзалізниця" завантажить роботою малодіяльні станції, щоб уникнути їх закриття.

Про це заявив голова підкомітету з питань залізничного транспорту транспортного комітету ВРУ Олександр Скічко, передає ЦТС.

"Однозначна перемога - малодіяльні станції відійшли в минуле як явище і поняття. УЗ береться завантажити їх роботою, поліпшивши логістику і планування перевезень", - повідомив народний депутат.

Нагадаємо, в серпні Антимонопольний комітет оштрафував "Укрзалізницю" на 18 млн грн за те, що вона визначила деякі залізничні станції, які використовуються для відправлення або отримання вантажів, малодіяльними та ввела для вантажовласників платну послугу з подачі та прибирання вагонів.

Як повідомили в Антимонопольному комітеті, вартість такої послуги становила 170,38 грн без ПДВ (204,46 грн з ПДВ) за 1 вагон/1 кілометр і надалі зростала.

З вересня УЗ було призупинено дію переліку малодіяльних залізничних станцій за перше півріччя 2020 року.

Пізніше голова УЗ Володимир Жмак повідомив, що "Укрзалізниця" змінить підхід до закриття малодіяльних залізничних станцій.

"Ми не будемо вимагати, щоб вони здійснювали діяльність протягом якогось більшого терміну, ніж це реально можливо, і переглянемо тарифи з відкриття станцій для вантажовідправників, які ними користуються. Тобто змінимо підхід, розіб'ємо ці малодіяльні станції за категоріями: зернова, щебенева, піщана", - пояснював Жмак.

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