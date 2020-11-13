УЗ призначила 2 нові поїзди: Львів - Бахмут і Харків - Миколаїв

"Укрзалізниця" призначила поїзди № 142/141 Львів - Бахмут та № 251/252 Харків - Миколаїв, вони курсуватимуть з 13 листопада 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Поїзд № 142/141 Львів - Бахмут курсуватиме раз на три дні. Поїзд відправиться зі Львова 13 листопада о 14:20 та прибуде до Бахмута о 18:55 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 23:25 та прибуття до Львова о 04:32 через добу.

Під час рейсу поїзд перетинає майже всю Україну зі заходу на схід, робить зупинки на станціях міст Ковель, Коростень, Житомир, Київ, Лубни, Миргород, Святогірськ, Лиман та інших", - йдеться у повідомленні.

Також з 13 листопада розпочинає курсування поїзд № 251/252 Харків - Миколаїв.

Повідомляється, що поїзд відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова о 17:00 та прибуватиме до Миколаєва о 07:00. З Миколаєва поїзд курсуватиме через день по парних числах. Відправлення о 19:45 та прибуття до Харкова о 09:57. Також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст.

Економічна правда