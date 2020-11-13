ЄБРР готовий надати Україні 200 мільйонів на сировинну сферу

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати близько 200 мільйонів євро на вивчення запасів корисних копалин.

Про це повідомляє Кабмін.

У четвер, 12 листопада, відбулась онлайн-зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Віцепрезидента Єврокомісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Мароша Шефчовіча.

"Ми попередньо розмовляли з ЄБРР про можливий проект верифікації запасів родовищ корисних копалин в Україні. ЄБРР готовий надати приблизно 200 млн євро", - зазначив Шмигаль.

У межах проєкту йдеться зокрема і про підготовку родовищ до аукціону. За словами Прем’єр-міністра, впродовж 2021 року важливо підготувати до аукціону декілька родовищ мінералів зі стратегічного переліку ЄС.

Також Шмигаль запропонував розглянути "можливість будівництва на території України заводу з виробництва акумуляторів для електрокарів або виробництва електроавтобусів, які могли б поставлятися в країни Європи та на інші світові ринки".

Економічна правда



