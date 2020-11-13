11 населених пунктів досі залишаються без тепла - Нафтогаз
Через борги виробників тепла населенні пункти у 5 областях залишаються без опалення.
Про це повідомляє "Нафтогаз".
За словами компанії, борг мають 16 виробників тепла. Вони "не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах ПСО (Покладених спеціальних обов’язків)".
Проблеми з опаленням мають люди, що проживають у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Луганській та Одеській областях.
У "Нафтогазі" стверджують, що впродовж останніх 4 місяців 93 компанії вже ліквідували свої борги, залишилось ще 16 виробників тепла.
Обов’язкові умови постачання газу передбачені постановою Кабміну.
Серед них - підписання договору з "Нафтогазом" та дотримання однієї з трьох умов:
- Розрахунки на понад 90% за укладеними договорами. Для виробників, чиїм майном керує Фонд держмайна - на понад 60% ;
- Укладення та виконання договору про реструктуризацію боргу за спожитий газ;
- Подання та виконання графіку погашення заборгованості зі здійсненням поточних розрахунків.
Економічна правда
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