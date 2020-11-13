11 населених пунктів досі залишаються без тепла - Нафтогаз

Через борги виробників тепла населенні пункти у 5 областях залишаються без опалення.

Про це повідомляє "Нафтогаз".

За словами компанії, борг мають 16 виробників тепла. Вони "не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах ПСО (Покладених спеціальних обов’язків)".

Проблеми з опаленням мають люди, що проживають у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Луганській та Одеській областях.

У "Нафтогазі" стверджують, що впродовж останніх 4 місяців 93 компанії вже ліквідували свої борги, залишилось ще 16 виробників тепла.

Обов’язкові умови постачання газу передбачені постановою Кабміну.

Серед них - підписання договору з "Нафтогазом" та дотримання однієї з трьох умов:

Розрахунки на понад 90% за укладеними договорами. Для виробників, чиїм майном керує Фонд держмайна - на понад 60% ;

Укладення та виконання договору про реструктуризацію боргу за спожитий газ;

Подання та виконання графіку погашення заборгованості зі здійсненням поточних розрахунків.

Економічна правда