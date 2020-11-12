На табачному ринку існує загроза монополії - НАЗК

Проєкт закону, яким впроваджується електронна система контролю за обігом тютюнових виробів, може створити монополію на цьому ринку.

Про це повідомляє Національне агентство запобігання корупції.

У службі зазначають, що проєкт закону є недосконалим та містить ризики утворення монополії однієї компанії на ринку.

Агентство провело антикорупційну експертизу відповідного законопроєкту та виявило, що "документ не визначає порядку створення та фінансування електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів, а також суб’єктів, на яких покладатиметься забезпечення її функціонування".

Такий порядок має розробити Кабмін, який своєю постановою визначив критерії для національного оператору ринку тютюнових виробів.

Згідно критеріями, зазначеними у постанові, лише одна компанія може потенційно зайняти роль оператора.

Висновки експертизи НАЗК передало до податкового комітету Верховної Ради.

Економічна правда