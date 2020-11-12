Уряд скасував обмеження щодо зарплат керівництву УЗ, "Борисполя" і Адміністрації морпортів

Кабінет міністрів своїми розпорядженнями скасував обмеження щодо розміру заробітної плати керівництву та членам наглядових рад "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" та Адміністрації морських портів України.

Про це свідчать розпорядження уряду від 5 листопада № 1389-р, № 1388-р, № 1387-р, опубліковані на Урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін визнав такими, що втратили чинність, пункти розпоряджень (від 19 серпня) про затвердження фінпланів УЗ, "Борисполя" та Адміністрації морпортів.

Ці пункти прийнятих у серпні розпоряджень передбачали обмеження заробітної плати для голів, членів правління та членів наглядових рад державних компаній в 47 230 грн на місяць на період карантину і до завершення місяця, в якому відміняється карантин.

Нагадаємо:

28 жовтня Кабінет міністрів зняв обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівникам та членам наглядових рад підприємств державного сектору визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Економічна правда