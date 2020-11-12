ІТ-галузь в Україні недоотримала 200 млн доларів за результатами 2 кварталів 2020 року – BRDO

Економічна криза, спричинена пандемією COVID-19, сповільнила темпи росту експорту IT-послуг - цього року галузь недоотримала за 2 і 3 квартал майже 200 млн доларів.

Про це свідчать розрахунки експертів Офісу ефективного регулювання BRDO.

Підкреслюється, що серед основних причин уповільнення темпів росту експорту IT-послуг:

зменшення попиту на послуги внаслідок фінансових проблем замовників;

неможливість робітників виконувати обов'язки через захворювання;

зменшення продуктивності через карантинні обмеження.

"Експорт українських ІТ-послуг демонструє позитивну динаміку протягом останніх дев'яти років. Однак темп зростання скоротився у другому кварталі та став найнижчим із 2014 року. Показники ІІІ кварталу, за попередніми даними НБУ, свідчать про часткове відновлення темпів зростання експорту.

Загалом продовження зростання експорту (навіть при падінні темпів зростання) є досить позитивним результатом з огляду на окремі негативні прогнози щодо впливу пандемії Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Експерти мають три прогнози щодо розвитку ситуації.

За оптимістичного сценарію, негативний вплив пандемії на обсяг експорту ІТ-послуг обмежиться ІІ та ІІІ кварталами, а в ІV кварталі темпи зростання експорту відновляться до рівня 2016-2019 року - 25.8%. У результаті експорт становитиме 1,5 млрд доларів в ІV кварталі і 5,1 млрд доларів за результатом року. Тобто зросте на 23%.

"В основі песимістичного сценарію лежить припущення, що негативний вплив пандемії буде пролонговано у ІV кварталі, а тому падіння збережеться і складе 2% до попереднього кварталу. В результаті експорт становитиме 1,2 млрд доларів в ІV кварталі і 4,6 млрд доларів за результатом року. Тобто зросте на 11%.

Реалістичним ми вважаємо сценарій, в якому буде збережена традиційна для галузі сезонність - 14% приріст до ІІІ кварталу в 2016-2019, але з понижуючим коефіцієнтом на основі результатів ІІ і ІІІ кварталу. У результаті експорт становитиме 1,3 млрд доларів в ІV кварталі, і 4,9 млрд доларів за результатом року. Тобто зросте на 19%", - зазначають експерти.

Економічна правда