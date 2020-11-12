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Deutsche Bank пропонує оподатковувати роботу з дому

Четвер, 12 листопада 2020, 12:15
 

Deutsche Bank Research пропонує встановити податок у розмірі 5% від зарплати співробітників, які працюють з дому - податок сплачуватимуть роботодавці для допомоги тим співробітникам, які не можуть працювати вдома.

Про це повідомляє BBC.

Ці виплати - справедливі, оскільки віддалені співробітники економлять, на відміну від тих, хто змушений їздити на роботу, вважають експерти банку.

Зазначається, що такий податок може принести додаткові 48 млрд доларів (36 млрд фунтів) в США, а в Британії - 6,9 млрд фунтів.

"З цих грошей можна було б платити гранти по 2 тисячі фунтів для людей з низьким доходом, а також людей під загрозою скорочення", - додали у банку.

"Податок на віддалених співробітників нам був потрібен багато років. Коронавірус просто зробив це рішення очевидним", - заявили у Deutsche Bank Research.

Передбачається, що податок сплачуватиметься безпосередньо роботодавцями, які вирішать дозволити працівникам працювати з дому, проте це не стосуватиметься самозайнятих та тих, хто має низькі доходи.

Економічна правда

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Deutsche Bank робота карантин коронавірус податки

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