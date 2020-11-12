На тлі новин про вакцину від COVID-19 голова Pfizer продав акції компанії на 5,6 млн доларів
Головний виконавчий директор компанії Pfizer Inc. Альберт Бурла продав акції компанії на 5,6 млн доларів в понеділок, після того, як їхня ціна зросла на 15% на тлі новин про успіх випробувань вакцини від COVID-19, яку Pfizer розробляє спільно з BioNTech.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на документи, направлені Pfizer в Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) США.
Зазначається, що після того, як компанії заявили про те, що розроблена ними вакцина показала 90% ефективність, акції Pfizer злетіли на 15%.
Бурла продав 132,508 тисяч акцій компанії (більше 60% свого пакета) за ціною 41,94 за акцію. Вартість акцій компанії за підсумками торгів у середу становила 38,52 доларів.
"У Pfizer відзначають, що продаж акцій главою компанії, авторизована ще в лютому і підтверджена в серпні, був частиною плану, підготовленого відповідно до вимог SEC для інсайдерів компаній, які торгуються на біржі.
Такі плани дають можливість інсайдерам продавати акції на заздалегідь визначених умовах", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що ціна та обсяг продажу акцій були визначені ще в лютому.
Кілька інших топ-менеджерів Phizer також продали акції компанії.
Нагадаємо:
Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутню вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про її ефективність у 90% випадків за попередніми результатами досліджень.
"Після багатообіцяючого оголошення BioNTech і Pfizer (американська компанія. - Ред.) в понеділок про перспективи їхньої вакцини я дуже рада оголосити про сьогоднішню угоду з європейською компанією BioNTech і Pfizer про закупівлю вакцини", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Єврокомісія вже підписала аналогічні контракти з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Janssen Pharmaceutica NV, а також завершила попередні переговори з CureVac і Moderna.
Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників майбутньої вакцини проти коронавірусу. Також компанії мають контракти із США, Британією, Канадою та Японією.
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