Ставки за депозитами в гривні впали нижче 9% річних – НБУ

Протягом третього кварталу 2020 року ставка за 12-місячними депозитами в гривні знизилася на 0,9 процентних пункту - до 8,7% річних.

Про це йдеться в огляді банківського сектора НБУ.

Спред між тримісячними і 12-місячними депозитами в гривнях незначно виріс - з 0,2 п.п. до 0,5 п.п., проте це не створювало стимулів для продовження терміновості депозитів, а гривневі кошти корпорацій подешевшали на 1,4 п.п. - до 3,8% річних.

Середні ставки за кредитами суб'єктам господарювання в гривнях за липень-вересень скоротилися на 1 п.п. - до 9,6% річних, а за кредитами фізичним особам - на 1,9 п.п., до 30,9% річних.

Вказується, що чисті активи українських банків за третій квартал зросли на 7,6% - до 1,71 трлн грн, частка ОВДП в активах - на 4,8 п.п., а депозитних сертифікатів НБУ - на 17%.

Регулятор очікує подальшого зниження ставок за кредитами, незважаючи на те, що облікова ставка НБУ залишається незмінною, оскільки потенціал для їх зниження ще не вичерпаний.

Економічна правда