У Раді підготували "банківський" законопроєкт, включений до меморандуму з МВФ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики має намір зареєструвати так званий "банківський" законопроєкт, прийняття якого є умовою співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Про це написав голова комітету Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що підписав банківський законопроєкт, який плануємо завтра зареєструвати. Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити відповідність нашої системи банківського нагляду передовим практикам", - написав Гетманцев.

Згідно із законопроєктом, Національному банку буде надано право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів в залежності від ризикованості їх діяльності.

Для зміцнення корпоративного управління в банках законопроєктом також пропонується посилити вимоги до наглядових рад фінустанов, а також до системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Крім цього, пропонується ввести нову структуру і вимоги до капіталу банків, "що дозволить їм залишатися стабільними, в тому числі в кризові періоди".

Нагадуємо:

В рамках програми фінансування stand by Україна взяла на себе зобов'язання внести зміни в закон про банківську діяльність, підготовлені спільно з МВФ і Світовим банком.

Зокрема, до кінця листопада 2020 року Україна планувала ввести вимоги для усунення прогалин у відношенні надійних практик корпоративного управління в контексті рекомендацій Базельського Комітету 2015 по корпоративному управлінню для банків.

Крім цього, передбачалося створення умов для надання НБУ правових повноважень з калібрування вимог по капіталу і ліквідності на основі профілю ризику банку, а також посилення вимог з ліцензування та вимог до акціонерів банків.

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Економічна правда