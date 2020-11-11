У Раді підготували "банківський" законопроєкт, включений до меморандуму з МВФ
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики має намір зареєструвати так званий "банківський" законопроєкт, прийняття якого є умовою співпраці України і Міжнародного валютного фонду.
Про це написав голова комітету Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook.
"Тільки що підписав банківський законопроєкт, який плануємо завтра зареєструвати. Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити відповідність нашої системи банківського нагляду передовим практикам", - написав Гетманцев.
Згідно із законопроєктом, Національному банку буде надано право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів в залежності від ризикованості їх діяльності.
Для зміцнення корпоративного управління в банках законопроєктом також пропонується посилити вимоги до наглядових рад фінустанов, а також до системи внутрішнього контролю та управління ризиками.
Крім цього, пропонується ввести нову структуру і вимоги до капіталу банків, "що дозволить їм залишатися стабільними, в тому числі в кризові періоди".
Нагадуємо:
В рамках програми фінансування stand by Україна взяла на себе зобов'язання внести зміни в закон про банківську діяльність, підготовлені спільно з МВФ і Світовим банком.
Зокрема, до кінця листопада 2020 року Україна планувала ввести вимоги для усунення прогалин у відношенні надійних практик корпоративного управління в контексті рекомендацій Базельського Комітету 2015 по корпоративному управлінню для банків.
Крім цього, передбачалося створення умов для надання НБУ правових повноважень з калібрування вимог по капіталу і ліквідності на основі профілю ризику банку, а також посилення вимог з ліцензування та вимог до акціонерів банків.
Рекомендуємо почитати: Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua