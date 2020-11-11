За січень-вересень 2020 року банки заробили майже 40 мільярдів - НБУ
Прибуток банків з січня становить 37,6 мільярда гривень. Також зростають кредитні портфелі та обсяг депозитів.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Перш за все, з послабленням карантинних обмежень та зниженням облікової ставки пожвавився попит населення та бізнесу на кредити.
Портфель чистих гривневих кредитів бізнесу показав +3% за третій квартал, хоча це залишається на 6% менше за минулий рік. Кредити населенню становили +3,9% до минулого кварталу та -8,8% до 2019 року.
Обсяг депозитів також збільшувався: гривневі вклади зросли на 1,2% (+27% до минулого року), доларові - на 1,3% (+5,3% до минулого року).
НБУ зазначає, що у фокусі залишається належна оцінка банками ризиків, адже втрати від погіршення якості кредитного портфеля й надалі будуть головним викликом для прибуткової діяльності банків.
Прибуток банків за 9 місяців 2020 року становив 37,6 млрд грн.
У Нацбанку зазначають, що погіршення результатів до минулорічних показників на 22% є впливом формування резервів під очікувані збитки.
Темпи зростання чистого комісійного та процентного доходів залишалися найнижчими за останні 4 роки.
Головним фактором невизначеності для фінансового результату банків залишається обсяг відрахувань до резервів під знецінення якості кредитного портфеля.
Економічна правда
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