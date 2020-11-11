"Карантин вихідного дня": транспорт працюватиме

На час "карантину вихідного дня" транспорт працюватиме за розкладом, авіаперевезення - без обмежень.

Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Внутрішній транспорт працюватиме з обмеженням у кількості місць: "Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення".

Міністр також наголосив на перевірці умов в'їзду/виїзду для українських громадян у країні спрямування під час міжнародних подорожей.

Нагадаємо:

У середу, 11 листопада Кабінет міністрів запровадив в Україні так званий карантин вихідного дня.

Економічна правда



