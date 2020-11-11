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Стало відомо, скільки коштуватимуть в Україні нові Mac Mini і MacBook Pro

Середа, 11 листопада 2020, 15:55
 

Попередня ціна нового Mac Mini в Україні, який Apple презентувала 10 листопада, - від 23 999 грн, MacBook Pro - від 44 999 грн.

Про це повідомляє ain.ua з посиланням на дані мережі "Цитрус".

Попередня ціна на MacBook Air 2020 року - від 34 999 грн.

Водночас ціни, представлені Apple для американського ринку без урахування податків, наступні: Mac Mini - від 699 доларів, MacBook Air 2020 року - від 999 доларів, MacBook Pro - від 1299 доларів.

Нагадаємо:

Компанія Apple 10 листопада провела онлайн-презентацію нових продуктів, серед головних новинок - перші комп'ютери, які працюють на базі чіпів М1, котрі замінять процесори Intel.

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Apple

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