Україна планує виділяти на авіапромисловість 2 мільярди щорічно – прем'єр

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін затвердить концепцію програми розвитку авіапромисловості до 2030 року, яка передбачає фінансування галузі приблизно на 2 млрд грн щорічно.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"Минулого тижня ми представили економічний аудит держави, де чітко окреслили потенціал України в різних галузях та вектори економічного розвитку до 2030 року. Багато говорилось про необхідність переходу від сировинної до високотехнологічної економіки, створення та експорту високотехнологічної продукції - машинобудування, електроніка, космічна галузь, авіабудівництво.

Сьогодні ми затвердимо концепцію державної програми розвитку авіапромисловості до 2030 року", - розповів Шмигаль.

"Проблеми відомі та чітко зрозумілі: з 2016 року не випущено жодного серійного літака, складальне виробництво збиткове, нові ринки не розвиваються, кошти не реінвестуються. Також є проблема відсутності європейської сертифікації українських літаків, невключеність у світову виробничу кооперацію.

Базовий варіант програми розвитку передбачає фінансування авіагалузі з боку держави приблизно на 2 млрд грн щорічно, це дозволить відновити повномасштабне виробництво цивільних літаків та освоїти повний процес виробництва гелікоптерів. Обсяг реалізованої продукції у разі реалізації програми оцінюється експертами в 300-350 млрд грн", - додав прем'єр.

Економічна правда