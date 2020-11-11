Як постраждає реклама у медіа у 2020 році - дослідження

Через пандемію світові витрати на рекламу у медіа скоротилися на 4,5%, найбільше ринок просяде в Іспанії та Італії.

Про це пише дослідницька компанія eMarketer.

У 2020 році витрати на медіа-рекламу становитимуть 614 мільярдів доларів, що на 4,5% менше, ніж торік. Докарантинні прогнози очікували зростання галузі на 7%.

Очікується, що ринок повернеться в норму вже наступного року та сягне майже 700 мільярдів доларів. Відбудеться це завдяки пожвавленню сегменту цифрової реклами з темпом зростання понад 16% у 2021 році.

Компанія переглянула прогнози низки країн через їхні показники у другому кварталі - деякі виявились занадто оптимістичними, деякі - навпаки, недооціненими. Єдиною країною, що не зазнає скорочення ринку, став Китай - його ринок зросте на 0,3%.

Найбільше поліпшились прогнози для США. Раніше очікувалось падіння медіа-реклами на 6,8%, тепер - на 4,1%. Так, витрати на е-commerce змогли компенсувати скорочення у сферах, пов’язаних із подорожами. Цифрова реклама у країні зросла на 7,1%.

Натомість, погіршились прогнози для низки європейських країн, де "антирейтинг" тримають Іспанія та Італія. Їхня витрати на медіа-рекламу впали на 14% та 13% відповідно. Третє місце в Індії, де ринок просяде на 12,9%.

Економічна правда



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