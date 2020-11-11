МОЗ використав лише третину виділених коштів, найбільше - на лікарів

На потреби Міністерства охорони здоров’я уряд виділив понад 14,3 мільярда, з яких на 6 листопада фізично витрачено лише 4,7 мільярда. З них 3,2 мільярда - на доплати лікарям, але наразі це 52% запланованих коштів.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

У МОЗ також повідомили, що доплати медикам з фонду здійснюються лише з 1 вересня, у зв’язку з чим відомство встигло використати лише половину суми.

На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту витрачено 709,7 млн грн, або 23,8% від запланованих до кінця року видатків.

Ще понад 800 млн буде витрачено після завершення торгів з придбання відповідних товарів.

Найнижчий рівень використання коштів за напрямком "запобігання спалахів вірусу". На обладнання для приймальних відділень опорних лікарень заплановано витратити 4,7 млрд грн, проте фактичні видатки становили менше 4%.

В Міністерстві охорони здоров’я переконують, що за цією програмою розподілено в десятки разів більше коштів. Проте основна частина з них буде використана лише після підписання договорів.

Для придбання апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) передбачено 100 млн грн. Проте МОЗ, за даними Мінфіну, здійснив закупівлі лише на 42 млн грн.

Єдина стаття видатків, яка повністю виконана Міністерством охорони здоров’я – це субвенція місцевим бюджетам на забезпечення лікарень киснем. Всі 571 млн грн з фонду вже витрачено.

Більше про те, чому МОЗ "скромно" витрачає кошти на боротьбу з вірусом та що ще спонсорує "ковідний" фонд можна дізнатися у матеріалі.

Економічна правда