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505% річних, вимагання та шантаж колекторів: що треба знати про онлайн-кредити

Середа, 11 листопада 2020, 11:10
 

Перший кредит – під 0%. Для отримання потрібні інтернет, паспорт, банківська картка і кілька хвилин. На наступні кредити – захмарні відсоткові ставки, а за порушення платіжної дисципліни позичальник ризикує зіткнутися з жорсткою системою вибивання боргів, заснованою на залякуванні, шантажі, погрозах рідним і знайомим. Чому мікрофінансові організації дозволяють собі так діяти?

Читайте також: 505% річних і жорстке "вибивання" боргів: чим небезпечні швидкі онлайн-кредити

Економычна правда

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кредити

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