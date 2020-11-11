505% річних, вимагання та шантаж колекторів: що треба знати про онлайн-кредити
Середа, 11 листопада 2020, 11:10
Перший кредит – під 0%. Для отримання потрібні інтернет, паспорт, банківська картка і кілька хвилин. На наступні кредити – захмарні відсоткові ставки, а за порушення платіжної дисципліни позичальник ризикує зіткнутися з жорсткою системою вибивання боргів, заснованою на залякуванні, шантажі, погрозах рідним і знайомим. Чому мікрофінансові організації дозволяють собі так діяти?
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Економычна правда
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