505% річних, вимагання та шантаж колекторів: що треба знати про онлайн-кредити

Перший кредит – під 0%. Для отримання потрібні інтернет, паспорт, банківська картка і кілька хвилин. На наступні кредити – захмарні відсоткові ставки, а за порушення платіжної дисципліни позичальник ризикує зіткнутися з жорсткою системою вибивання боргів, заснованою на залякуванні, шантажі, погрозах рідним і знайомим. Чому мікрофінансові організації дозволяють собі так діяти?

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Економычна правда