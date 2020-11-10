АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних продуктів
Антимонопольний комітет оштрафував 5 виробників молочних продуктів за використання назви "солодковершкове масло" на продукції, що містить немолочні жири.
Про це повідомляє прес-служба Комітету.
"Відповідно до держстандарту (ДСТУ 4399:2005) масло повинно містити в своєму складі виключно молочний жир. Будь-які інші домішки – такі, як рослинний жир – одразу позбавляють продукт назви "вершкове масло", - кажуть у відомстві.
Така інформація вводить в оману споживачів та порушує закон про захист від недоброчесної конкуренції.
За даними АМКУ, деякі виробники допускали частку немолочних жирів до 100%.
Наразі повідомляється про штраф чотирьом підприємствам: ТОВ "Богодухівський молзавод", ТОВ "Малороганський молочний завод", ТОВ "Гайсинський молокозавод", ПП "Сімол".
АМКУ зазначає, що фальсифікацією "молочки" займалось більше підприємств, і розгляд у цих справах вже завершується.
Економічна правда
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