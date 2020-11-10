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Цьогоріч за січень-вересень в Україну переказали понад 8 мільярдів доларів - НБУ

Вівторок, 10 листопада 2020, 15:59
 

Так, за 9 місяців в Україну було переказано майже 8,5 мільярда доларів в еквіваленті, з України - 575 мільйонів. 

Про це повідомляє Нацбанк.

З них через систему переказу коштів в Україну надіслали майже 2 мільярди доларів. Це на 16% більше, ніж за 9 місяців 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну зросла на 7% та становить 390 доларів.

Перерахування через систему переказу коштів з України також зросли. Їхня загальна сума становила 387 мільйонів доларів, що на 41% більше за минулорічні показники. Середня сума зросла на 33% та становить 510 доларів.

Країни спрямування залишилися незмінними. Найбільше коштів надійшло зі США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини. Відправлено найбільше до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини та Польщі.

У межах України обсяг переказів за січень-вересень становить майже 180 мільярдів гривень, що на 27% більше за перекази торік. 

Зазначається, що майже 80% цих переказів забезпечували три внутрішні системи.

Економічна правда

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Нацбанк

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