Так, за 9 місяців в Україну було переказано майже 8,5 мільярда доларів в еквіваленті, з України - 575 мільйонів.

Про це повідомляє Нацбанк.

З них через систему переказу коштів в Україну надіслали майже 2 мільярди доларів. Це на 16% більше, ніж за 9 місяців 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну зросла на 7% та становить 390 доларів.

Перерахування через систему переказу коштів з України також зросли. Їхня загальна сума становила 387 мільйонів доларів, що на 41% більше за минулорічні показники. Середня сума зросла на 33% та становить 510 доларів.

Країни спрямування залишилися незмінними. Найбільше коштів надійшло зі США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини. Відправлено найбільше до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини та Польщі.

У межах України обсяг переказів за січень-вересень становить майже 180 мільярдів гривень, що на 27% більше за перекази торік.

Зазначається, що майже 80% цих переказів забезпечували три внутрішні системи.

Економічна правда