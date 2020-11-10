Люксовий сегмент техніки демонструє щомісячний приріст продажів

У компанії Das Haus Installation Studio, яка спеціалізується на продажі та установці ексклюзивної домашньої техніки люксового сегмента, розповіли про топ-покупок, які здійснювали забезпечені українці в 2020 році.

За словами засновника Das Haus Installation Studio Ігоря Мегедя, тенденція, яка з кожним місяцем лише зміцнюється з початку карантину, це готовність заможних покупців витрачати все більше грошей на власні емоції і отримання wow-ефекту.

Як відзначають в компанії, карантин в значній мірі посприяв динаміці зростання продажів ексклюзивних стереосистем, домашніх кінотеатрів, вінілових програвачів вартістю від $ 2000 за одиницю і більше. При цьому, деякі види люксової техніки представлені в Україні в єдиному екземплярі.

"Працюючи в сегменті люкс техніки, ще навесні ми хвилювалися, що люди перестануть витрачати гроші на ексклюзивні пристрої для будинку, ціни на які значно вище, ніж на продукцію сегмента мас-маркет в звичайних магазинах.

Однак, час показав, що пандемія і обмежена кількість доступних розваг, навпаки, вплинули на наші продажі тільки в кращу сторону.

Це пов'язано з тим, що у людей, які перш за звикли багато подорожувати, тепер з'явилося дуже багато вільного часу. І тепер вони прагнуть заповнити його новим якісним дозвіллям.

Заможні клієнти шукають альтернативні способи для отримання нових емоцій. Якісний звук і жива насичена картинка з гарантовано безпечної соціальною дистанцією у себе вдома - один з них", - розповідає засновник Das Haus Installation Studio Ігор Мегедь.

Він зазначає, що, крім техніки класу люкс, за кілька останніх місяців збільшився також попит на установку комплексних високотехнологічних систем "розумний дім".

ТОП-3 у сегменті люксової техніки для дому

№1: Проектор для домашнього кінотеатру 4K SXRD з яскравістю 1500 люменів, підтримкою HDR і 4K Motionflow (від 100 000 грн.)

Цей унікальний проектор VPL-VW270ES - "закохує" з першого погляду тому користується підвищеним попитом серед кіноманів. Він забезпечує ідеальну кінематографічну якість 4К домашнього кінотеатру (вчетверо вище, ніж Full HD), дозволяючи насолоджуватися живою і насиченою картинкою. Яскравість 1500 люмен дає чудове зображення з неймовірною деталізацією і реалістичними кольорами, підвищену контрастність і контроль яскравості.

№2: Плитка акустика Acoustic Energy AE509 (від 71 000 грн)

Новий флагман від іменитого британського виробника - це безпрецедентний рівень продуктивності, якості та вартості. У цих двохсмугових системах всі драйвери, включаючи твітер-карбонові. Легке і міцне волокно з хорошими демпфірувальними властивостями забезпечує швидке і детальне звучання.

№3: Інтегральний підсилювач Parasound HINT 6 (від 116 000 грн.)

Parasound HINT 6 - інтегральний підсилювач нового покоління. Його звукові характеристики, як і благородний дизайн з тонкими золотистими смужками припав до смаку заможним шанувальникам музики і якісного звуку.

Das Haus Installation Studio на ринку України вже 15 років. За цей час компанія розширила асортимент продукції і тепер спеціалізується не тільки на продажах, але і на надання своїм клієнтам комплексних послуг - від проектування, установки і настройки до регулярного і сервісного обслуговування аудіо і відеосистем для торгових площ, ресторанів, конференц-залів, а також комплексних систем "розумний дім".