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На Білоруській АЕС підтвердили, що призупинили виробництво електроенергії

Вівторок, 10 листопада 2020, 13:40
 

На Білоруській атомній станції підтвердили, що тимчасово зупинили виробництво електроенергії через аварію.

Про це повідомляє "Интерфакс-Запад" з посиланням на представника інформаційного центру станції.

"Виробництва електроенергії на БелАЕС на даний момент немає. Напередодні Міненерго повідомило, що (для відновлення виробництва електроенергії - ред.) потрібна заміна певного обладнання", - заявив представник інфоцентру.

При цьому, в інфоцентрі не змогли назвати передбачувані терміни відновлення виробництва електроенергії на атомній станції.

"Зараз йде налагодження устаткування, тривають пуско-налагоджувальні роботи, терміни відновлення виробництва електроенергії поки назвати не можу", - сказав представник інфоцентру.

Нагадаємо:

7 листопада самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.

Міністерство енергетики Білорусі повідомило про поломку першого енергоблоку Білоруської АЕС, який був відкритий 7 листопада за участю Олександра Лукашенка.

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АЕС Білорусь

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