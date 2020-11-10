Попит на авто з пробігом виріс у 1,5 рази – асоціація

У жовтні українську реєстрацію отримали 38,8 тисяч легкових автомобілів з пробігом, ввезених з-за кордону, - це майже в 1,5 рази більше, ніж роком раніше і є рекордним показником з початку року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"У жовтні українці придбали 8,4 тисяч нових легкових автомобілів. Таким чином реєстрації імпортованого секонд-хенду майже у 5 разів перевищили ринок нових авто.

На автомобілі віком до 5 років припало 30% реєстрацій, ті ж 30% охопили автомобілі, що були виготовлені 6-10 років тому, іномарки, вік яких перевищив 10 років, склали 40% жовтневих реєстрацій старих авто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед уживаних іномарок українці віддавали перевагу автомобілям з бензиновими двигунами (58%), частка дизельних автомобілів - 29%.

"Кожен десятий легковий автомобіль з пробігом, який отримав у минулому місяці українську прописку, був зі встановленим газобалонним обладнанням. На гібриди та електромобілі припало 3% реєстрацій імпортного секонд-хенду. Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Renault Megane. У жовтні українці зареєстрували 2423 авто цієї моделі, що були в експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Також у топ-3 Volkswagen Passat, за місяць на українські номери перейшли 2022 авто цієї моделі.

Замикає топ-3 Skoda Octavia (1996 розмитнених і зареєстрованих авто).

Крім цього, у топ-5 Volkswagen Golf (1961 реєстрація) та Ford Focus - 1474 шт.

Економічна правда